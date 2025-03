Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5, ecco la papabile data di uscita

L'attesa per i possessori di PlayStation 5 sta per concludersi. Dopo il successo ottenuto come esclusiva temporanea per Xbox (acquistabile su Amazon), Indiana Jones e l'Antico Cerchio si prepara a sbarcare sulla console Sony con una data che appare ormai definita. Secondo informazioni provenienti da fonti considerate altamente affidabili nel settore, l'avventura archeologica sviluppata da MachineGames dovrebbe essere disponibile per PS5 a partire dal 17 aprile. Una notizia che farà sicuramente felici i molti appassionati che attendevano di poter vestire i panni dell'iconico esploratore sulla loro piattaforma di gioco preferita.

A rivelare questo importante dettaglio è stato billbil-kun, leaker la cui credibilità nel mondo videoludico è ormai consolidata grazie a numerose anticipazioni rivelatesi corrette nel tempo. La sua capacità di accedere a informazioni riservate lo ha reso una delle fonti più attendibili del settore. In questo caso, la notizia sulla data di uscita proviene da un duplice canale: il listino di un distributore di videogiochi e la rivista PlayStation Inside.

La solidità di queste informazioni è stata ulteriormente rafforzata dal fatto che lo stesso billbil-kun ha condotto indagini personali, come è solito fare, scoprendo dettagli aggiuntivi sulle edizioni disponibili al lancio. Secondo quanto emerso, il titolo arriverà sul mercato in almeno due versioni fisiche: la Standard Edition e la Premium Edition.

Per quanto riguarda il lato economico, la Standard Edition dovrebbe essere commercializzata al prezzo di 79,99€, in linea con il posizionamento premium dei titoli di maggior calibro nell'attuale generazione. La Premium Edition, invece, avrà un costo più elevato, attestandosi sui 109,99€, ma includerà una serie di bonus in-game che potrebbero renderla appetibile per i fan più accaniti.

Tra i vantaggi della versione premium, spicca la possibilità di un accesso anticipato di due giorni rispetto alla data ufficiale, permettendo quindi di iniziare l'avventura già dal 15 aprile. Al momento, non ci sono invece conferme sulla possibile esistenza di una Collector's Edition, che potrebbe essere annunciata in seguito.

Il titolo sviluppato da MachineGames ha conquistato la critica internazionale, ottenendo valutazioni eccellenti che ne hanno certificato la qualità. Non si tratta di un semplice tie-in, ma di un'opera capace di catturare magistralmente le atmosfere e il feeling della celebre saga cinematografica creata da George Lucas e Steven Spielberg.

L'Antico Cerchio si distingue per la sua capacità di bilanciare momenti di esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi, offrendo un'esperienza di gioco variegata che rispetta profondamente la caratterizzazione del personaggio. La narrazione, ambientata tra gli eventi del primo e del terzo film, introduce una storia originale che si integra perfettamente nell'universo di Indiana Jones.

Per i fan PlayStation, l'arrivo di questo titolo rappresenta forse l'acquisizione più significativa tra le esclusive temporanee Xbox annunciate finora. Gli appassionati potranno finalmente prenotare il gioco a partire dal 25 marzo, poco meno di un mese prima del lancio ufficiale sulla piattaforma Sony.

Un mercato in evoluzione

La pubblicazione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 si inserisce in un contesto di maggiore fluidità nelle strategie di esclusività di Microsoft, che negli ultimi mesi ha iniziato ad aprire alcuni dei suoi titoli di punta a piattaforme concorrenti. Questa tendenza riflette un cambiamento significativo nelle dinamiche del mercato videoludico, con una progressiva erosione delle barriere tra ecosistemi di gioco.

I giocatori PlayStation possono quindi prepararsi a vivere un'avventura che ha già dimostrato di saper conquistare pubblico e critica, con un'esperienza che rende giustizia all'iconico archeologo e alle sue indimenticabili imprese. L'appuntamento, salvo sorprese, è fissato per il 17 aprile 2024.