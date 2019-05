Dauntless, grande successo per il titolo di Phoenix Labs

Dauntless, titolo di Phoenix Labs, ha fatto segnare numeri record a soli pochi giorni dal lancio della versione completa.

Grande, anzi grandissimo successo per Dauntless, opera di Phoenix Labs che più di un ispirazione prende dal più celebre Monster Hunter. Presente da diverso tempo su PC e Xbox One il titolo è finalmente sbarcato su PS4, ricevendo fin da subito il favore del pubblico, accorso in massa per provarlo.

Dalla data di lancio della versione completa del titolo, avvenuta lo scorso 21 Maggio, più di mezzo milione di giocatori ha provato il lavoro di Phoenix Labs. Dati che, uniti a quelli fatti segnare durante l’early access, portano la community del free-to-play a raggiungere e superare quota quattro milioni. Una cifra decisamente considerevole.

Degne di nota anche le altre informazioni rilasciate dalla software house, con oltre due milioni di ore giocate e ben tre milioni di missioni di caccia portate a termine dalla data di rilascio della versione completa del gioco. Cifre ottenute ovviamente sommando insieme tutte e tre le versioni attualmente disponibili del titolo.

La natura gratuita di Dauntless ha sicuramente ricoperto un ruolo fondamentale nel successo ottenuto in questi giorni dal simil Monster Hunter ma sarebbe riduttivo ridurre i numeri fatti segnare dal titolo solo a questo fatto. A concorrere a tutto ciò è stato inoltre sicuramente il fatto che Dauntless è liberamente giocabile in cross-play, permettendo alle community provenienti dalle diverse piattaforme di giocare insieme. Un fatto non così scontato.

Se volete addentrarvi in questo gioco di ruolo d’azione coop free to play vi consigliamo prima di seguire la nostra guida alle armi, in modo tale da non farvi trovare impreparati di fronte al nemico.

Che ne pensate di Dauntless, avete già provato il titolo free-to-play di Phoenix Labs?