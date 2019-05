Dauntless: versione mobile e Switch in arrivo a breve?

Dauntless riceverà una versione per Mobile e per Nintendo Switch; trovate maggiori informazioni all'interno della nostra notizia dedicata al gioco.

Dal 21 di questo mese è stata ufficializzata l’uscita del nuovo RPG free to play Dauntless per alcune piattaforme di gaming, nonostante il gioco era disponibile già da diverso tempo per PC come open beta. Sin da subito il “fratello di Monster Hunter” ha riscontrato un notevole successo, con milioni di giocatori unici in pochi giorni. Questo si è rivelato essere inizialmente un problema per molti giocatori, che si sono ritrovati in lunghe code prima di poter provare il gioco; problema che adesso essere diminuito da dopo un incremento della capacità dei server.

Sfogliando tra le pagine ufficiali del gioco, in special modo andando a consultare la tabella di marcia che gli sviluppatori hanno condiviso con i propri fan, è possibile notare nella sezione “Universo in Espansione” alcune delle caratteristiche che il gioco offre, come il cross play, la versione PC dell’Epic Games Store e le versioni Xbox One e PlayStation 4. Sempre nella stessa sezione si possono notare due “isole fluttuanti” (si tratta di un sito dinamico) oscurate rispetto alle altre. Le due isole riportano le voci “Mobile” e “Nintendo Switch”.

Guardando il loro contenuto, siamo venuti a conoscenza che Dauntless riceverà ben presto una sua versione sia Mobile che per Nintendo Switch. Ovviamente al momento non possiamo sapere quando sarà possibile vedere il gioco in versione mobile, perché non è stata fornita nessuna finestra di lancio. Dalle informazioni contenute sul sito è riportato che arriverà una versione Mobile “qualche tempo dopo il lancio su console ed Epic Games Store” mentre per Switch non appena avranno finito con le versioni per console.

Possiamo dedurre che il tempo per una trasformazione del titolo nelle sue versioni mobile sarà a breve, dato che Dauntless è arrivato di già nelle versioni per PC e console. Vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile trovare la pagina dedicata al gioco e delle guide, come le migliori armi per iniziare, e una relativa alle armi e all’equipaggiamento attualmente più forti. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per ricevere maggiori informazioni.

State giocando a Dauntless? Cosa ne pensate di una sua versione mobile?