Negli ultimi anni, tra una pandemia, crisi di chip e un discreto numero di guerre, l’economia globale è cambiata sensibilmente. In quest’ottica, anche i prezzi dei giochi sono aumentati sensibilmente e i giocatori si sono più volte lamentati per questo. Tuttavia, sembra che gli sviluppatori, in particolare all’interno di Rocksteady, abbiano una percezione totalmente diversa della situazione.

I don't know if you knew this. But $60 in 2000 is $93 now, due to inflation.

We're under-charging you for games and have been for two decades.

Pay us what we're worth.

— Lee Devonald (@LeeDevonald) October 15, 2022