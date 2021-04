Days Gone: la versione PC ha finalmente una data di uscita!

Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare del futuro di Days Gone. Sfortunatamente, da quel che appare dalle parole di Jason Schreier Sony avrebbe cancellato il progetto dedicato al sequel dell’open world di Bend Studios. A tal proposito non abbiamo mai ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte di Sony, che quest’oggi si è concentrata a darci le ultime, fondamentali, informazioni sull’arrivo della propria esclusiva anche su PC.

Days Gone: Deacon

Annunciato diversi mesi fa, Days Gone è ormai molto vicino ad approdare anche su PC. Questo passaggio di un’esclusiva Sony da console PlayStation a PC non è una novità, dato che in passato anche altri giochi come Death Stranding e Horizon Zero Dawn erano già arrivati su PC. Oggi pomeriggio tocca scoprire gli ultimi dettagli per accogliere a braccia aperte l’ultima produzione di Bend Studios, a cui è stato dedicato un nuovo trailer da poco pubblicato.

Il filmato dalla durata di poco più di un minuto e mezzo racchiude alcune delle principali caratteristiche che Days Gone avrà su PC. Confermato il supporto all’UltraWide, il frame rate sbloccato, la personalizzazione dell’aspetto visivo del gioco tramite un menù di opzioni ricco di possibilità e il supporto a mouse e tastiera. A tutto questo si va ad aggiungere anche una photo mode che presenta funzionalità dedicata alla super risoluzione.

In conclusione viene resa nota, finalmente, anche una delle ultime informazioni che mancavano all’appello e forse la più importante di tutte: la data di uscita. Days Gone debutterà su PC a partire dal prossimo 18 maggio. Ci siamo quasi quindi, poco più di un mese di attesa e anche i giocatori PC potranno esplorare l’Oregon in sella alla propria inseparabile moto.