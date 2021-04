Days Gone su PC: frame rate sbloccato e tutte le migliorie

Proprio a cavallo tra la fine di marzo e inizio aprile, Sony ha svelato i prossimi giochi gratuiti per tutti gli abbonati al servizio PS Plus di questo mese. Con grande sorpresa, l’azienda nipponica ha inserito probabilmente una delle esclusive più impressionanti della scorsa generazione, o dovremo dire “ex”. Si, perché il prossimo 26 aprile tutti gli utenti PC potranno godersi Days Gone, l’opera targata Bend Studio.

Days Gone: Deacon

Proprio in queste ore il team ha svelato su Twitter infatti tutti i miglioramenti dell’edizione PC di Days Gone, acquistabile attraverso Steam e Epic Game Store. Bend Studio non si è soffermata molto sulle caratteristiche scrivendo soltanto un rapido elenco. Andiamo a vederle quindi assieme qui di seguito.

Supporto per monitor Ultra-wide

Frame-rate sbloccato

Grafica migliorata

Supporto per gli achievement

Molto altro

Cade subito all’occhio il “frame-rate sbloccato” uno dei miglioramenti più importanti per Days Gone visto la grande mole di nemici a schermo. Gli utenti PC in sostanza potranno tirare un sospiro di sollievo e godersi il titolo al massimo del suo potenziale. Days Gone non è l’unica esclusiva di peso che Sony ha voluto “lasciare”, vi ricordiamo infatti che diversi mesi fa è stato rilasciata l’ultima opera di Hideo Kojima, Death Stranding e l’ottimo action di Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn. Rimane assolutamente plausibile che questi non siano gli unici titoli che vedremo su PC, nelle ultime settimana si vociferavano titoli davvero illustri del calibro di Uncharted e Bloodborne, quest’ultimo atteso ormai da anni.

Vedremo quindi in futuro se i desideri degli utenti PC verranno esauditi, intanto come di consueto vi invitiamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli e relativi giochi in arrivo su altre piattaforme. In attesa di Days Gone potete recuperare l’ultimo gioco offerto dallo store Steam. Steel Rats potete scaricarlo seguendo questo indirizzo.