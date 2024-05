Days of play annunciati: grandi sconti su PS5 e PlayStation VR2

Sony ha annunciato l'inizio dei Days of Play, una promozione attesa che prende il via il 29 maggio e si protrarrà fino al 12 giugno. Durante questo periodo, gli appassionati di videogiochi potranno beneficiare di sconti significativi su prodotti come la PS5, il PlayStation VR2 e gli abbonamenti a PS Plus. Inoltre, l'evento offrirà accesso gratuito a nuovi avatar e sfide comunitarie che permettono di sbloccare premi esclusivi tramite PlayStation Stars.

Le offerte principali comprendono uno sconto di 50€ su entrambe le versioni della PS5, standard e Digital Edition, e una riduzione di 100€ sul nuovissimo PlayStation VR2. Inoltre, giochi selezionati come Marvel's Spider-Man 2, Rise of the Ronin e Horizon Forbidden West saranno disponibili con uno sconto di 20€.

PlayStation Direct propone vantaggi ulteriori per gli abbonati a PlayStation Plus, inclusa una sottoscrizione di un anno a Netflix Premium con l'acquisto di una PS5 o PS VR2. Gli abbonati a PS Plus possono anche godere di uno sconto di 10€ su tutte le coperture per la console PS5 e acquistare la Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2 a 80€, con inclusi spedizione standard e reso gratuiti.

Per quanto riguarda gli abbonamenti a PS Plus, tra il 29 maggio e il 9 giugno, i nuovi giocatori possono risparmiare fino al 30% su un piano annuale, mentre gli attuali abbonati hanno la possibilità di effettuare un upgrade a PS Plus Extra con uno sconto del 25% o a PS Plus Premium con uno sconto del 30%. Sconti aggiuntivi includono il 15% su contenuti di Sony Pictures e il 20% su articoli dal PlayStation Gear Store fino al 12 giugno.

Le promozioni dei Days of Play rappresentano una fantastica opportunità per i giocatori di rinnovare la loro esperienza di gaming con tecnologia e titoli all'avanguardia, approfittando delle vantaggiose iniziative proposte da Sony.