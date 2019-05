DC Universe Online: annunciata la data di uscita per Nintendo Switch

DC Universe Online è pronto ad arrivare anche su Nintendo Switch: ecco quando sarà disponibile il free to play MMO sull'ibrida Nintendo.

L’estate è sempre un periodo tranquillo per noi videogiocatori: escono pochi giochi e spesso dobbiamo accontentarci di qualche titolo minore o, più probabilmente, sfruttiamo il periodo per dar fondo ai nostri risparmi e recuperare tutti quei titoli che ci siamo persi in inverno e in primavera. Questa estate, però, i possessori di Nintendo Switch hanno una scelta in più, la quale non andrà nemmeno a intaccare il loro portafogli: il free to play MMO DC Universe Online arriverà sull’ibrida della casa di Kyoto nel corso dell’estate, secondo quanto annunciato dal sito ufficiale del gioco.

La versione per Nintendo Switch avrà i propri server dedicati e non ci sarà il cross-play con le versioni esistenti per PlayStation 4, Xbox One e PC. Esiste però la possibilità che arrivi in futuro, basandoci su quanto riportato dalla FAQ presente sul sito ufficiale. Pare però una dichiarazione di circostanza e quindi non ci aspettiamo che arrivi in tempi rapidi. Attualmente, le versioni PC e PS4 supportano di DC Universe Online supportano il cross-play.

Il gioco offrirà oltre 300 personaggi provenienti dall’universo DC da controllare e da affrontare. È anche possibile creare il proprio eroe o cattivo, vivendo la propria storia personale ed entrando in una lega di supereroi e supercattivi.

Per ora sappiamo che DC Universe Online sarà disponibile nel corso dell’estate, ma non è stato definito un giorno preciso: probabilmente ne sapremo di più a breve, forse già durante l’E3 2019 (qui potete trovare le date e gli orari aggiornati di tutte le conferenze). Diteci, siete contenti dell’arrivo di DC Universe Online su Nintendo Switch?