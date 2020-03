Dead by Daylight è pronto al debutto su Android e iOS, ecco quando

Dead By Daylight, per chi non lo sapesse, è il famoso gioco horror free to play che utilizza la formula multiplayer asimmetrica 4 vs 1. Da una parte abbiamo il killer che dovrà cercare di sacrificare gli altri giocatori all’Entità: una sorta di presenza maligna che regola alcuni meccanismi durante la partita. Il compito dei sopravvissuti, invece, è ben diverso: essi dovranno cercare di collaborare tra loro per riparare alcuni generatori guasti, che serviranno successivamente ad alimentare i cancelli da attraversare per darsela a gambe.

Il titolo di Behaviour Interactive è molto popolare su PC, e proprio per questo motivo, negli ultimi anni, è approdato anche su PlayStation 4, Xbox One e sulla recente Nintendo Switch. Inoltre, con il crescente interesse da parte del pubblico per le piattaforme mobile, il team di sviluppo ha deciso di mettersi al lavoro per una versione del loro gioco anche sui dispositivi iOS e Android.

Dopo alcuni tempi necessari allo sviluppo e a perfezionare la fluidità su smartphone, Behaviour Interactive ha annunciato che il suo titolo in versione mobile debutterà su App Store e Google Play il prossimo 16 aprile 2020. Coloro che effettueranno la pre-registrazione, otterranno dei bonus esclusivi utili per sbloccare nuovi Perk e per modificare l’estetica tramite skin personalizzate sia per killer che sopravvissuti.

Dead By Daylight adotterà la stessa formula free to play tanto amata dai giocatori su PC. Anche su mobile, si potrà usufruire degli stessi contenuti presenti sulle altre piattaforme: potrete vestire i panni di alcuni iconici killer che hanno fatto la storia del cinema horror, come Michael Myers del celebre Halloween, Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street fino ad arrivare al Demogorgone introdotto recentemente con l’espansione di Stranger Things!.