Teamfight Tactics: data di uscita per iOS e Android svelata

Lo sviluppatore di League of Legends (noto semplicemente come LOL) ha annunciato che Teamfight Tactics (TFT) arriverà presto su iOS (tramite App Store) e Android (tramite Google Play). La data di uscita è il 19 marzo 2020. Teamfight Tactics è il primo gioco per mobile di Riot ed è solo uno dei molti passi in avanti della compagnia: ricordiamo infatti che lo sviluppatore è impegnato anch su Legends of Runeterra.

Dax Andrus, Product Lead di Teamfight Tactics, ha dichiarato: “Dopo l’uscita di TFT su PC lo scorso anno, siamo stati travolti dall’incredibile accoglienza che il titolo ha avuto tra i giocatori. Gli utenti ci hanno chiesto altri modi per giocare a TFT e siamo felici di poter lanciare una versione per dispositivi mobili che resti fedele all’esperienza su PC, pur tenendo conto dei dettagli e delle funzionalità ottimizzate che i giocatori di queste piattaforme desiderano.”

Teamfight Tactics è cross-play con la versione PC. Oltre all’uscita del gioco, i fan possono festeggiare anche l’arrivo di un nuovo pacchetto di contenuti, Galassie, che comprende campioni di LoL a tema spaziale e stellare, nuove opzioni di personalizzazione e Mini Leggende, gli avatar di gioco controllati dai giocatori. Attualmente è in fase di beta chiusa in alcune regioni.

Ecco le funzionalità che TFT Mobile avrà al lancio:

Pass Galassie e Pass+ Galassie (funzionalità basate sull’avanzamento, rispettivamente gratuita e a pagamento, che permettono ai giocatori di sbloccare contenuti mentre giocano)

Boom! a tema Galassie (Animazioni dei danni personalizzate)

Gioco multipiattaforma su PC/dispositivi mobili

Tutorial per nuovi giocatori (su dispositivi mobili)

Includerà anche alcune funzioni che sono già presenti su PC:

Mini Leggende di Galassie (avatar dei giocatori personalizzati)

Aspetti arena a tema Galassie

Gioco classificato

“Quando abbiamo creato League of Legends oltre 10 anni fa, non avremmo mai immaginato che sarebbe diventato così popolare tra un numero così grande di giocatori in tutto il mondo,” ha dichiarato Marc Merrill, co-fondatore e co-presidente di Riot Games. “Oggi, mentre LoL entra nel suo secondo decennio di vita, siamo emozionati di poter portare l’esperienza autentica di TFT su dispositivi mobili, e questa è solo la prima di molte avventure multipiattaforma che i giocatori vedranno quest’anno“.

Se non lo conoscete, dovete sapere che Teamfight Tactics è un gioco di strategia nel quale otto giocatori creano squadre usando campioni di LOL e oggetti con l’obbiettivo di sconfiggere gli avversari. Ogni giocatore posiziona il proprio esercito in modo strategico su una plancia di gioco, mentre la battaglia è automatica. Sin dall’uscita nel 2019, TFT ha raccolto più di 80 milioni di utenti.