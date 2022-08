Dopo anni di silenzio e tantissimi rumor in merito, ora ci siamo: Dead Island 2 sembra infatti essere pronto al debutto. Nessuno annuncio ufficiale, ovviamente, ma il gioco di Deep Silver è comparso su Amazon, con tanto di nuovi screenshot e la box art, ovvero la copertina che accompagnerà il gioco nella sua release fisica e digitale.

Il titolo è comparso su Amazon, con tanto di data di uscita, fissata per il 3 febbraio 2023. Una release date molto credibile: da diverso tempo, leaker affidabili come Tom Henderson avevano affermato che il titolo avrebbe ricevuto un reveal durante questa estate e con la Summer Game Fest oramai archiviata, è molto probabile che Deep Silver decida di presente Dead Island 2 sfruttando la Opening Nigh Live della Gamescom 2022, che si terrà il 23 agosto 2022. Difficilmente una pagina come quella di Amazon può essere falsificata (il gioco è tra l’altro ancora online, ma senza data di uscita e senza possibilità di essere prenotato) e la presenza della box art ci porta a pensare che non si tratti di un errore: il gioco esiste e sembra oramai davvero pronto al debutto.

Grazie alla pagina Amazon, inoltre, siamo anche in grado di scoprire la sinossi del gioco. Da come apprendiamo, Dead Island 2 sarà ambientato a Los Angeles e il protagonista, insieme a un nutrito gruppo di sopravvissuti, dovrà darsi da fare per salvare la metropoli americana (e l’umanità) dal terribile virus che ha trasformato la maggior parte della popolazione mondiale in non morti affamati di cervello. “La saga zombie così amata è pronta a tornare, con una formula unica che unisce horror, dark humor in un’epica avventura pulp”, si legge nella descrizione presente sull’e-commerce.

Dead Island 2: Day 1 Edition (PS4) is up for preorder on Amazon ($69.99) https://t.co/tPNfDAfh8c #ad Dated Feb 3, 2023. This is a brand new listing on Amazon and not the one that's been there for like 84 years pic.twitter.com/l2PNjoHOpH — Wario64 (@Wario64) August 18, 2022

Annunciato originariamente nel 2014, durante l’E3 dello stesso anno, Dead Island 2 è poi caduto in un silenzio difficilmente comprensibile per un’opera così importante. Il titolo è passato nelle mani di diversi studi e sembra aver trovato la sua sistemazione definitiva in Dambuster Studios, che fa parte di Deep Silver. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.