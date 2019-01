Dead or Alive 6: da oggi è disponibile una beta su PlayStation Store

Dead or Alive 6 è stato recentemente rimandato a marzo, in seguito alla necessità da parte dello sviluppatore, Team Ninja, di lavorare ulteriormente al bilanciamento e alla qualità generale del titolo. Koei Tecmo ha però addolcito la notizia annunciando che a partire da oggi, 11 gennaio, e fino al 14 è possibile scaricare una beta online su PlayStation 4.

Attualmente non ci sono indicazioni su altre piattaforme ma è improbabile che se ne aggiungano altre, almeno per quanto riguarda questa prova, essendo già attiva. Inoltre, è stato condiviso un nuovo trailer che mostra il sistema di combattimento e ci permette di vedere un nuovo personaggio, Nyotengu. Ecco a voi il filmato.

Dead or Alive 6 sarà quindi disponibile a partire dal primo marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Preordinando il gioco si può ottenere Nyotengu come personaggio aggiuntivo. Acquistando la Digital Delux Edition è possibile, invece, ottenere il nuovo personaggio Phase 4. Diteci, proverete questa beta?