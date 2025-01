Un'incredibile MOD porta tutta Liberty City in GTA 5

Un gruppo di modder sta sviluppando "The Liberty City Preservation Project", una mod per GTA 5 (che potete trovare su Amazon) su PC che ricrea l'intera mappa di GTA 4. Il progetto (mostrato in questo video) aggiunge a Grand Theft Auto V una versione fedele di Liberty City, completa di luoghi iconici, pedoni, veicoli, interni degli edifici e stazioni radio.

La mod mira a preservare, e migliorare, l'esperienza offerta dalla enorme città che faceva da scenario a GTA 4, sfruttando il più recente motore grafico di GTA 5. Oltre alla mappa, sono stati importati anche effetti sonori e altri elementi caratteristici della città. Un HD texture pack, inoltre, è incluso per aumentare la qualità visiva della città.

La mod è già disponibile per il download

Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere Liberty City più dinamica, aggiungendo nuovi scenari e dettagli durante l'esplorazione. Ad esempio, è stata inserita un'animazione inedita di NPC che ricevono multe per divieto di sosta.

Sebbene ancora in fase di sviluppo, la mod è già funzionante e scaricabile dal server Discord ufficiale del progetto. Gli utenti devono però tenere conto che, trattandosi di una versione non definitiva, potrebbero riscontrare bug e aspetti non completamente rifiniti.

Inoltre, almeno per il momento, la mod introduce solamente l'intera città esplorabile liberamente. Non ci sono missioni addizionali e non sono presenti parti di storia di GTA 4 da poter giocare, rimane però un progetto mostruosamente ambizioso e che siamo davvero curiosi di vedere fin dove si spingerà con il supporto degli utenti e dei vari modder coinvolti.

Questo ambizioso progetto offre ai fan la possibilità di rivisitare Liberty City con una veste grafica rinnovata, permettendogli di ingannare l'attesa che li separa dal conoscere nuovi dettagli sul prossimo capitolo della saga. L'intero progetto, comunque, dimostra ancora una volta l'enorme passione e l'estrema creatività che permea la community di modder di Grand Theft Auto.