Gli ultimi mesi sono stati particolarmente interessanti per tutti gli amanti dei survival horror. Oltre all’intrigante The Callisto Protocol, infatti, ha appena fatto il suo esordio sul mercato anche l’attesissimo Dead Space Remake, versione aggiornata di uno dei migliori esponenti del genere da vent’anni a questa parte. Un’opera che, nonostante il grande valore e il recente sbarco sul mercato, è già disponibile su eBay con quasi 15 euro di sconto a soli 65,90€.

Dead Space

A rendere tale offerta ancor più interessante è infatti il fatto che Dead Space Remake è un grandissimo survival horror, che vi farà saltare ben più di una volta dalla sedia. Un fatto che ricorda anche la nostra recensione, che l’ha premiato con un sonante 9 e descritto con le seguenti parole “EA Motive non solo ha migliorato in maniera sontuosa tutto il comparto tecnico del prodotto originale, ma ha ulteriormente esaltato tutta l’esperienza, rendendo l’Ishimura una spaventosa trappola di morte, capace di terrorizzare e celare una storia ancora oggi molto affascinante.” Farlo proprio a pochissimi giorni dal lancio con poco meno di 15 euro di sconto, insomma, è un’offerta da non sottovalutare.

Oltre alla possibilità di acquistare il recente e spaventoso Dead Space Remake in super offerta esistono anche molte altre offerte in circolazione.

