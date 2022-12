Lo sviluppo di Dead Space Remake è ufficialmente entrato nella sua fase gold. La conferma arriva direttamente dai ragazzi di EA Motive attraverso un post sul profilo Twitter dell’azienda. Con l’annuncio, ovviamente, è stata ulteriormente confermata l’uscita per il 27 gennaio, rassicurando tutti coloro che temevano possibili rinvii.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe

— Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022