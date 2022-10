Nel corso degli ultimi giorni, il canale YouTube di PlayStation Latino America, la divisione che si occupa del marketing e della promozione del brand di Sony per i territori LATM, aveva rilanciato un video di Dead Space Remake affermando il suo arrivo anche su PS4. Un dettaglio non da poco, considerando che da mesi Electronic Arts continua a ribadire che il gioco è stato progettato esclusivamente per console next gen. A distanza di qualche giorno, però, sembra che il pericolo sia rientrato.

Come riportato da Eurogamer, infatti, non c’è nessun piano per portare Dead Space Remake anche su console old gen come PS4 e Xbox One. Una smentita che i colleghi della stampa britannica hanno avuto modo di ottenere, ma senza nessun comunicato ufficiale. Era comunque abbastanza palese che il gioco non fosse destinato anche alle console più vecchie: il titolo è stato infatti ricostruito da zero per le console di attuale generazione. Il rischio di trovarsi davanti a un prodotto “limitato” a causa della sua natura cross gen è dunque sparito poco più tardi da questo errore.

I dubbi degli utenti erano comunque legittimi. Fin troppe volte abbiamo assistito a lanci di videogiochi che per motivi puramente finanziari devono soddisfare obiettivi di vendita decisamente grandi. Accettata l’impossibilità di raggiungerli solamente vendendo su console più nuove e più potenti, molto spesso si scende a compromessi con giochi cross gen, pratica che spesso attira le ire di qualche personalità dell’industria. Giochi che ovviamente molto spesso rischiano di sacrificare alcune feature che forse avrebbero cambiato il giudizio di pubblico e critica.

Archiviata questa “emergenza”, Dead Space Remake procede con il suo “personale viaggio”: il gioco, sviluppato da EA Motive, arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X il 27 gennaio 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.