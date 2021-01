Deadeus: nuovo titolo per Game Boy, ecco il trailer

Non notate anche voi che negli ultimi anni la nostalgia sta invadendo i nostri salotti? Tantissimi remake (tra cui quella di Demon’s Souls uscita su PS5) numerose remastered e collection di titoli che hanno fatto la storia del platforming. Sembra però che ci sia una grossa fetta di pubblico interessate a ben altro, ovvero a riscoprire le vecchie console, utilizzando però software nuovo di zecca. Non è nuova infatti la voglia di creare titoli sempre “aggiornati” anche per console non più in produzione, ed ecco che nasce un nuovo “incubo”: Deadeus.

Sviluppato dallo studio indipendente IZMA il titolo ci metterà nei panni di un ragazzino che sta vivendo un incubo, nel vero senso della parola. Tutti i suoi conoscenti moriranno entro 3 giorni e il nostro compito sarà ovviamente quello di trovare un modo per poterli salvare. 11 finali diversi inclusi nel gioco, che ci lasceranno vivere un’esperienza davvero interessante, ricca di avvenimenti e colpi di scena. Vi invitiamo infatti a vedere il trailer che trovate all’interno della notizia per capire la qualità del lavoro e soprattutto degli artwork inseriti all’interno di Deadeus.

Il titolo sarà pubblicato da Spacebot Interactive, la stessa azienda che in passato si è occupata della distribuzione di altri software di questo tipo, soprattutto quando si tratta di adornarli con delle versioni fisiche complete di manuale a colori. Ovviamente il titolo girerà su qualsiasi Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance e sarà possibile preordinarlo al modico prezzo di 46 euro con spedizioni che dovrebbero partire dal mese di Marzo. Sarà infatti possibile ordinare la propria copia fino al 15 Febbraio.

Idee di questo tipo sono sempre ben apprezzate soprattutto dai tantissimi videogiocatori che amano il retrogaming e le console che ancora hanno qualcosa da dire e rimangono senza tempo. Voi cosa ne pensate di questa tipologia di videogiochi? Ne avete mai provato qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti!