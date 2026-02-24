Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC, e il porting curato da Nixxes Software si preannuncia come uno dei più completi e tecnicamente avanzati della stagione. L'opera di Hideo Kojima, già acclamata su PlayStation 5 come uno dei titoli graficamente più impressionanti degli ultimi anni — grazie ai paesaggi ultradettagliati e ai personaggi fotorealistici resi possibili dal motore Decima — si prepara a fare il proprio debutto sulla piattaforma PC a partire dal 19 marzo.

Sul fronte hardware, la versione PC di Death Stranding 2 si rivela sorprendentemente accessibile nella sua configurazione minima: una NVIDIA GeForce GTX 1660 o una AMD Radeon RX 5500 XT 8GB sono sufficienti per avviare il gioco a 1080p e 30 FPS con preset grafico basso. Chi punta all'esperienza raccomandata in Full HD a 60 FPS dovrà invece affidarsi a una RTX 3060 12GB o a una RX 6600, mentre per il 4K a 60 FPS con preset Very High il salto è significativo: servono una RTX 4080 o una AMD Radeon RX 9070 XT. Il requisito di 150 GB di spazio su SSD e 16 GB di RAM rimane costante su tutti i livelli di configurazione.

Dal punto di vista delle tecnologie di upscaling, il titolo si presenta con un pacchetto completo che difficilmente trova eguali nelle uscite PC recenti: supporto simultaneo a NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XeSS 2, con opzioni sia di upscaling che di frame generation per tutte e tre le tecnologie. Una novità particolarmente interessante riguarda l'inclusione di Pico, il "Progressive Image Compositor" sviluppato internamente da Guerrilla per il motore Decima — la stessa tecnologia di upscaling già presente nella versione PS5 — che per la prima volta fa il proprio ingresso su PC ed è compatibile con qualsiasi scheda grafica supportata.

Nixxes ha pensato anche ai possessori di dispositivi handheld come Steam Deck, introducendo un preset grafico dedicato chiamato Portable, pensato specificamente per ottimizzare l'esperienza su schermi di piccole dimensioni con hardware meno potente. Un dettaglio che dimostra come il team di porting abbia considerato l'intero ecosistema PC, non soltanto le configurazioni desktop di fascia alta.

Sul versante della presentazione visiva, la versione PC supporta aspect ratio ultrawide fino a 32:9, con tutte le cutscene del gioco progettate nativamente per il formato 21:9, garantendo un'esperienza cinematografica autentica. I possessori di monitor 16:9 ad alta risoluzione potranno comunque abilitare manualmente il widescreen dalle impostazioni display, senza dover necessariamente acquistare un monitor ultrawide. Vale la pena segnalare che il supporto al formato 21:9 arriverà contemporaneamente anche su PS5 tramite aggiornamento, al momento del lancio PC.

Per quanto riguarda i contenuti cosmetici, tutti i giocatori PS5 riceveranno via update il Porter Suit: Link e la Patch: Link, due elementi estetici ispirati al logo PlayStation. I Porter PC potranno invece sbloccare gli stessi oggetti come bonus collegando il proprio account PlayStation. Il titolo è già disponibile per il pre-acquisto su Steam e sull'Epic Games Store.