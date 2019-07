Death Stranding: nuovi dettagli su Heartman

In occasione del Comic-Con 2019 di San Diego, Hideo Kojima è intervenuto per parlare di Death Stranding e del personaggio di Heartman.

Siamo a pochi mesi dall’uscita dell’attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima e l’hype del pubblico, si fa sempre più palpabile. Ancora siamo all’oscuro di tutto quello che può raccontare la trama, tanto quanto lo siamo sui personaggi presenti all’interno di quel che si può definire un altro capolavoro di Kojima.

In occasione del Comic-Con 2019 di San Diego, Hideo Kojima è intervenuto per parlare nuovamente di Death Stranding, in compagnia questa volta del regista Nicolas Winding Refn che come sappiamo, ha prestato il proprio volto per il personaggio di Heartman. Proprio di quest’ultimo, è stata mostrata una clip che ha rivelato maggiori dettagli in merito.

Nel filmato si è visto Heartman che si svegliava proprio mentre il protagonista Sam (interpretato da Norman Reedus) lo guardava. Heartman ha cominciato poi a spiegare la sua condizione, e che gli piace raccogliere musica e film di cui può godere in 20 minuti. Secondo quanto spiegato successivamente da Kojima, Heartman, una volta svegliato, può vivere solo per 21 minuti, ai quali seguono tre minuti di morte apparente.

Il regista ha anche rivelato che Heartman passa il suo poco tempo da sveglio alla ricerca della sua famiglia, che ha perso durante l’evento soprannominato appunto: Death Stranding. Inutile dire che sarà interessante vedere come si evolverà la storia con questo personaggio.

“Assediato dalla morte ad ogni turno, Sam Bridges deve sfidare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding“, si legge sulla sinossi ufficiale. “Portando nelle sue mani i resti incagliati del futuro, Sam intraprende un viaggio per riunire il mondo distrutto un passo alla volta. Qual è il mistero del Death Stranding? Che cosa scoprirà Sam sulla strada da percorrere? Un genere che definisce l’esperienza di gioco contiene queste risposte e non solo“.

Ricordiamo che Death Stranding è programmato per l’8 novembre 2019 in esclusiva per PlayStation 4.