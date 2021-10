Death Stranding: Kojima annuncia un gadget che vorrete a tutti i costi

Hideo Kojima non si ferma mai. Dopo la release della Director’s Cut di Death Stranding (qui la nostra recensione), il game designer si è concentrato nello stringere uno speciale rapporto di collaborazione con un produttore di occhiali francese, per il lancio di due nuovi oggetti da collezione che saranno sicuramente molto costosi e di lusso.

L’annuncio è stato lanciato tramite i canali social (Twitter e Instagram) del game designer autore di Metal Gear Solid e Death Stranding. Kojima ha scelto l’azienda francese J.F.Rey, che produce occhiali, per produrre una speciale edizione da collezione di un set che include una maschera 3D di Ludens, la mascotte e motto di Kojima Productions, insieme ad set di occhialini modellati proprio su quelli che indossa giornalmente. Il tutto è ovviamente ancora in fase di produzione ma Kojima ci tiene a informarci che i pre-order inizieranno decisamente presto, anche se non esiste una data specifica.

Come specificato sul sito dell’azienda, sono disponibili diversi modelli di occhiali. La maschera di Ludens, però (molto simile a quella usata in Death Stranding dal protagonista Norman Reeuds) è disponibile esclusivamente in un’unica versione, venduta proprio insieme agli occhiali. Sulle stanghette è stampato il logo di Kojima Productions e il risultato finale, uan volta indossata, è davvero molto accattivante, anche se ipotizziamo non sarà questo l’utilizzo finale.

Per quanto gli occhiali, invece, vengono spediti in una confezione di lusso. La scatola è bianca e nera, con sopra stampato il logo di Kojima Productions, mentre ai lati troviamo la scritta che annuncia questa collaborazione. Il tutto è abbinato ad una custodia in pelle, decisamente più classica. La maschera, infine, viene spedita in un cubo che include anche quella che sembra essereuna teca dove custodirla. I pre-order partiranno presto, sul prezzo c’è ancora una riservatezza incredibile ma dalle prime immagini possiamo immaginare che non saranno oggetti molto economici.