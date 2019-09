Death Stranding: trailer TGS 2019 svela completamente il gameplay del gioco

Death Stranding si svela con un vero filmato di gameplay: ecco il video in diretta e primi dettagli svelati dal trailer del TGS 2019.

Lo abbiamo detto più e più volte, Death Stranding è un gioco misterioso. Kojima ha usato gli ultimi mesi per darci alcuni suggerimenti di quello che ci aspetta, ma non ha mai dato risposte definitive proprio per lasciare attorno al gioco un forte alone di mistero. Molti però vogliono avere un’idea più precisa di quello che ci aspetta l’8 novembre 2019 su PlayStation 4. Per questo motivo, Kojima ha deciso di condividere un vero filmato di gameplay.

L’occasione è stata il Tokyo Game Show 2019. Il trailer è ovviamente stato mostrato, in diretta, completamente in giapponese, quindi non è semplice capire esattamente cosa stava spiegando Kojima, presente alla fiera. Nelle fasi iniziali è stato possibile vedere Sam che si equipaggiava per partire nel proprio viaggio: chiaramente il personaggio ha un peso massimo trasformabile e, a seconda di quello che si trasporta, cambia il suo equilibrio e la resistenza. Una volta uscito dalla base, Sam entra in un’area aperta di grandi dimensioni e, tramite un indicatore, può vedere la direzione da prendere.

Lo vediamo poi cercare di attraversa un fiume: tramite la propria tecnologia, Sam può visualizzare la profondità dell’acqua per decidere un percorso ottimale. Andare in acqua troppo profonda o finire la stamina pare che comporti la perdita di una parte del proprio carico: sappiamo infatti che non esiste il gameover, quindi il personaggio non può semplicemente “morire”.

Lo vediamo poi usare uno degli strumenti già mostrati in passato: la fune da arrampicata, che gli permette di scendere un precipizio. Successivamente sfrutta la scala a pioli per crearsi un ponte sopra un torrente. Raggiunge poi una base dove consegna parte del proprio carico, come già visto in uno dei trailer mostrati alla Gamescom 2019. Mentre torna indietro, vediamo una seconda scala usata come ponte, oltre a delle impronte nel terreno: questa situazione dovrebbe essere legata alla già svelata dinamica online che permette di trovare tracce di altri giocatori.

Il video è ancora in corso e potete vederlo in diretta. Lo sostituiremo con una versione in inglese, appena disponibile dopo la conclusione.

Diteci, cosa ne pensate di questo filmato? Vi convince, oppure ancora avete dei dubbi su quello che ci aspetta all’interno di Death Stranding?