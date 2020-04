Death Stranding: il nuovo trailer celebra la Photo Mode su PC

Death Stranding è stato uno dei videogiochi più chiacchierati del 2019 e a distanza di qualche mese, l’ultima opera di Kojima Production sta per debuttare anche su PC. Per tenere alto l’interesse, l’editore 505 Games ha da poco pubblicato un nuovo trailer completamente incentrato sulla modalità foto della versione PC del gioco. Tale modalità è già disponibile su PlayStation 4, ma verrà rilasciata anche su PC nel momento in cui il titolo uscirà il prossimo giugno.

Il breve trailer racchiude in una trentina di secondi una moltitudine di scatti spettacolari. le foto sono state scelte dando spazio ad una grande varietà di abienti e soggetti tra i quali possiamo vedere: Sam “Porter” Bridges, Mama e BB immortalati in tante pose e situazioni diverse. Non manca lo spazio per gli evocativi ambienti di gioco come le verdi e rigogliose pianure, i monti innevati e le città devastate.

All’interno del video è possibile vedere anche lo strumento di composizione delle foto, che permetterà ai giocatori di giocare con diversi parametri come: la messa a fuoco, l’apertura del diaframma, l’esposizione e tanti altri fattori, compreso l’inserimento di cornici e template per dare un ulteriore tocco personale alle proprie foto scattate.

Vi ricordiamo che Death Stranding è in procinto di arrivare anche su PC il prossimo 2 giugno. L’ultima opera di Kojima Production sarà disponibile sugli store digitali di Steam ed Epic Games Store. Se state girovagando per l’America devastata di Death Stranding, potrebbe farvi comodo la nostra guida completa del gioco. Cosa ne pensate degli scatti mostrati all’interno del recente trailer di Death Stranding? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.