Deathloop, ecco perché sarebbe impossibile farlo girare su PS4

In attesa di scoprire qualcosa di più su Redfall, Deathloop rappresenta il prossimo tripla A in uscita da Arkane Studios. Il titolo, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nel corso delle ultime settimane con un’anteprima focalizzata sulla nuova IP degli sviluppatori di Dishonored sarà un’esclusiva PlayStation 5 ma perché a differenza di altri giochi, come ad esempio alcuni first party di Sony, non debutterà anche su PlayStation 4? La risposta ce l’ha fornita Dinga Bakaba, durante un’intervista con Play Magazine.

Le parole di Bakaba sono decisamente utili a farci comprendere la situazione in merito. E riguardano ovviamente il progresso tecnologico compiuto da Sony con PlayStation 5. Il game director ha spiegato che sarebbe impossibile per Arkane produrre il gioco su PlayStation 4, semplicemente perché l’hardware datato 2013 avrebbe limitato l’ambiziosa visione del team di sviluppo. Una situazione sicuramente di facile comprensione, considerando che il Bakaba e tutto il resto della software house non voleva arrivare a compromessi, effettuando un possibile cut content per permettere al gioco di girare su due macchine comunque molto diverse.

Le dichiarazioni di Bakaba sono comunque da prendere nella dimensione di Arkane e Bethesda. Sviluppatore e publisher infatti non hanno lo stesso, identico organico (e la stessa quantità di denaro) di studi first party di Sony come Guerrilla Games e Santa Monica o più semplicemente di Ubisoft. Molto probabilmente alcuni giochi cross gen gireranno comunque al meglio delle loro possibilità anche su PlayStation 4 ma Deathloop è sviluppato da un team più piccolo ed è ovvio che la destinazione delle risorse debba essere destinata ad avere un titolo che rispecchi al 100% la visione creativa del team.

Deathloop sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2021, in esclusiva console su PlayStation 5. Il titolo arriverà, lo stesso giorno, anche su PC. Non è chiaro se una volta terminato l’accordo di esclusività il gioco verrà lanciato anche su Xbox Game Pass al day one, visto che al momento Arkane (come molti altri studi e come Bethesda stessa) fa parte oramai di Xbox Game Studios.