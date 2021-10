Deathloop: numerosi problemi risolti con il nuovo aggiornamento

Deathloop è stato rilasciato ormai un mese fa su PC e PlayStation 5, e sin dal primo giorno di lancio è riuscito a far parlare di sé, racimolando una grossa quantità di apprezzamenti e di recensioni positive. Con un gameplay imprevedibile in ciascuna partita, accompagnato da una storia tutta da scoprire, il titolo è riuscito a stregare la community di giocatori, che hanno accolto l’opera a braccia aperte. Per sapere cosa ne pensiamo noi più nello specifico, vi invitiamo a leggere la nostra recensione apposita.

Trattandosi di un gioco nuovo, ovviamente è normale incappare in problemi e bug durante la propria partita. A tal proposito, Arkane Studios ha ascoltato il feedback degli utenti e si è messa al lavoro per smussare i vari difetti del loro prodotto. Con il nuovo aggiornamento di gioco 1, rilasciato in questi giorni, gli sviluppatori hanno risolto una grande porzione dei problemi che erano presenti all’interno di Deathloop, e i miglioramenti riguardano sia la versione PC che quella PS5.

Per quanto riguarda Deathloop su PC, sono stati corretti vari problemi riguardanti framerate, prestazioni, crash e qualità, rendendo il gioco molto più fluido e scorrevole. Sono stati aggiustati anche vari bug che occorrevano durante le interazioni tra un personaggio e l’altro, assieme a problematiche riguardanti alcuni achievement, che adesso dovrebbero sbloccarsi adeguatamente non appena raggiunto l’obiettivo. Inoltre è stato aggiunto il supporto per Nvidia DLSS e per l’audio del controller Sony DualSense, assieme a varie funzionalità tra cui un indicatore che si attiva in caso di scarsa connessione.

Anche la versione su PS5 ha ricevuto diversi aggiustamenti: come su computer, sono state migliorate le prestazioni e la qualità di gioco, assieme a vari problemi che portavano a crash improvvisi. Sono anche state migliorate le vibrazioni del controller DualSense, e sono state aggiunte diverse funzionalità, come la medesima della connessione su PC e un’opzione che permette di calibrare l’HDR.