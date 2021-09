Deltarune: annunciato a sorpresa il capitolo 2, ecco la data

In occasione del sesto anniversario di Undertale, l’autore indie Toby Fox ha rivelato il rilascio del Capitolo 2 di Deltarune con un nuovo trailer. Assieme al video è stata anche annunciata la data ufficiale di pubblicazione.

Deltarune è il successore spirituale di Undertale: stessa grafica old-school, stesso sistema ispirato ai classici JRPG, e perfino il nome è un’anagramma del primo titolo di Toby Fox, unico talentuoso sviluppatore di questi giochi. Il primo capitolo di Deltarune fu rilasciato il nell’ottobre del 2018, e adesso, finalmente, a 3 anni di distanza abbiamo una data per il capitolo 2. Toby Fox ha partecipato a uno streaming di Fangamer il 15 settembre, in occasione del compleanno di Undertale, dove commentava in diretta il gameplay del primo capitolo di Deltarune. Alla fine della live, Toby ha rivelato la data del nuovo gioco: 17 settembre 2021 (le 2 di notte del 18 settembre per noi in Italia).

Il sito del gioco si è appena aggiornato con un countdown che fa scorrere le ore fino al rilascio ufficiale del capitolo 2. All’interno del sito sono disponibili anche le FAQ dove sono contenute informazioni utili e interessanti. Al di là della spiegazione sui metodi di trasferimento dei salvataggi dal capitolo 1 al 2, Toby Fox ha anche spiegato che Deltarune avrà probabilmente ulteriori capitoli dopo il 2, con la giusta pazienza. In ogni caso il nuovo gioco sarà apprezzabile anche senza aver giocato al titolo precedente.

Da quando fu rilasciato il capitolo 1, Toby Fox ha regolarmente rilasciato aggiornamenti sullo stato di sviluppo del secondo capitolo di Deltarune. Le opere dello sviluppatore, e in particolare Undertale, sono considerate delle perle del mercato indipendente. Il successo che Toby ha avuto proprio con questo gioco gli ha valso diverse collaborazioni, come ad esempio la partecipazione alla colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo di Game Freak e Nintendo. Come il predecessore, anche Deltarune Capitolo 2 sarà gratuito e sarà disponibile su PC, Mac, Nintendo Switch e PS4.