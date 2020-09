Demon’s Souls Digital Deluxe Edition, ecco i contenuti

Al momento ancora non si sa nulla sulle nuove informazioni che dovrebbero arrivare su PS5 nel corso del mese di Ottobre, ma come detto dallo stesso Jim Ryan c’è ancora qualcosa che deve essere svelato e molto probabilmente nel corso di questo mese sapremo molto di più della UI e dei servizi rivolti all’utente che la prossima generazione di casa Sony ci potrà offrire. In attesa di queste succulente notizie, piano piano stanno venendo rilasciate piccole info sui nuovi titoli, pochi minuti fa infatti sono stati annunciati i contenuti della Digital Deluxe Edition di Demon’s Souls.

Direttamente dal Playstation Blog americano possiamo notare quanto sarà ghiotta l’offerta che ci viene proposta e che sicuramente farà felice milioni di fans. Ovviamente il tutto ha un costo, se teniamo a mente del prezzo base del titolo, di circa 80 € allora è facile capire che questa edizione avrà ovviamente un costo maggiore che ufficialmente si aggira intorno 99.99 €. I contenuti che possiamo vedere anche all’interno del tweet che vi mostriamo in questo articolo sono ovviamente tutti digitali.

First look at the Digital Deluxe Edition of Demon's Souls, coming to #PS5 on November 12: https://t.co/nFRBshdAdR pic.twitter.com/p6z4h8fS1o — PlayStation (@PlayStation) September 29, 2020

Demon's Souls Remake è uno dei titoli PS5 più attesi, con l'annuncio ufficiale arrivato dopo anni e anni di indiscrezioni senza fine.

Da quello che possiamo notare sicuramente apprezzata sarà la presenza della colonna sonora anche se esclusivamente in digitale, ma che farà godere dell’epicità delle composizioni del capitolo originale della serie sicuramente anch’esse speriamo riviste.

Inoltre avremo a disposizione delle anime da consumare per incominciare la nostra avventura in completa tranquillità, dato che se ricordiamo il livello di difficoltà del capitolo originale ci servirà in quantità disumana. Noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani sopra questo altro lavoro di Bluepoint, e voi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!