PS5: i salvataggi PS4 non funzioneranno? Ecco cosa sappiamo

Il passaggio a una nuova generazione di console, che sia PS5 o Xbox Series X, significa prima di tutto una cosa: nuovi (e si spera innovativi) giochi. Al tempo stesso, gli appassionati non vogliono perdere la propria libreria “old gen” e, potenzialmente, accedere a versioni potenziate completamente gratis, con i propri salvataggi pronti all’uso. Purtroppo sembra non sarà sempre possibile. In alcuni casi, infatti, i salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5.

Un’informazione in tal senso arriva da Yakuza Like a Dragon. Gli sviluppatori hanno confermato che non sarà possibile spostare i propri salvataggi PS4 nella versione PS5. Gene Park dell’Washington Post ha affermato che potrebbe non essere l’unico caso. Il giornalista ha segnalato infatti di “aver sentito da molteplici sviluppatori che i salvataggi PS4 non funzioneranno su PS5. Xbox Series X sembra invece portare con sé i vecchi dati.”

Ha spiegato inoltre che la questione non è legata alla retrocompatibilità, ma precisamente ai giochi che ottengono un upgrade tecnico per PlayStation 5, come Yakuza Like a Dragon (ricordiamo che si tratta di un upgrade gratis, in questo caso).

Se si dovesse rivelare vero, potrebbe essere un problema per molteplici giocatori. Chiunque inizi a giocare a titoli come Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War o Cyberpunk 2077 su questa generazione e poi decida di passare a PS5, potrebbe essere costretto a iniziare dal principio.

Pensiamo anche a titoli come Marvel’s Avengers, i quali richiedono decine e decide di ore solo per ottenere un equipaggiamento di rarità massima: dover ripetere griding di tal genere solo per poter continuare a giocare su PS5 è inaccettabile per la maggior parte dei giocatori.

Una nota positiva arriva però da Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Il gioco in versione PS4 porta con sé i dati di salvataggio se si sfrutta l’upgrade a PS5. Per ora non abbiamo un numero di esempi sufficiente, ma la risposta più credibile è che Sony Interactive Entertainment non abbia reso obbligatorio per gli sviluppatori inserire il cross-save.

Speriamo di scoprire il prima possibile come stanno le cose.