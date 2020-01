Destiny 2: al via la raccolta fondi “Guardians For Australia”

Visto i recenti e devastanti incendi che stanno colpendo l’Australia ormai da qualche mese non è da stupirsi che molte persone stiano cercando in qualche modo di contribuire con donazioni generose. Il mondo del gaming non è esente da queste azioni benevoli. Bungie stessa ha appena rivelato il design di una T-Shirt per la sua raccolta fondi denominata “Guardians for Australia” di Destiny 2. La maglietta è ora disponibile per il pre order sullo store online di Bungie, la quale verrà spedita assieme a un codice di un emblema in-game chiamato “Star Light, Star Bright” riscattabile da oggi venerdì 17 gennaio a martedì 18 febbraio ore 18.00. La disponibilità si concluderà con il reset settimanale alla fine dei Giorni Scarlatti.

Non è la prima volta che Bungie ed il suo Destiny supportano e creano eventi di beneficenza, ricordiamo il programma di Ipads for kids di Bungie Fondation dove invitava i propri utenti a donare per questa iniziativa mentre loro stessi offrivano emblemi in-game. Bungie ha inoltre ringraziato tutti i giocatori australiani di Destiny che hanno già raccolto oltre 14.000$ per la Croce Rossa Australiana, famoso ente di aiuto umanitario e servizi di beneficenza in Australia.

Vi informiamo inoltre che tutti i profitti verranno devoluti a WIRES, che presta servizio precisamente nel Nuovo Galles del Sud dove ci sono stati gli incendi più devastanti, una delle più grandi associazioni per la salvaguardia della fauna in Australia.

Cosa ne pensate di questa iniziativa? Parteciperete anche voi? Fatecelo sapere nei commenti sotto la notizia. Per tutti quelli che stanno contribuendo, grazie per il vostro supporto.