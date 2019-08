Destiny 2, ecco la data di uscita del cross-save

Nel suo ultimo post sul blog ufficiale, Bungie ha finalmente annunciato la data definitiva in cui il cross-save per Destiny 2, sarà disponibile.

Dalla data di rilascio della versione PC di Destiny 2, sono tantissimi i Guardiani che hanno sperato nella possibilità di trasferire i proprio personaggi (e tutta la relativa attrezzatura) su altre piattaforme. Bungie ha dato il via ad un fermento globale quando ha annunciato mesi fa, il supporto al cross-save insieme alla nuova espansione soprannominata Ombre dal Profondo (Shadowkeep). La software house, fino ad ora, non è stata mai abbastanza chiara sul quando tale funzione sarebbe approdata nel mondo di Destiny 2.

Nel suo ultimo post sul blog ufficiale, Bungie ha finalmente annunciato la data definitiva in cui il cross-save sarà disponibile: 21 agosto. A partire da quella data, i Guardiani saranno in grado di collegare i vari account di Destiny 2 ad altre piattaforme e di accedere, con i propri personaggi ed attrezzature, su tutte le relative piattaforme in cui Destiny 2 è disponibile.

Da notare che chi ha account di Destiny su più sistemi, dovrà scegliere quale mantenere senza poterli ovviamente sommare tutti in uno solo. Per riottenere i dati degli altri account bisognerà disattivare la funzione di cross save. “Questa politica esiste per scoraggiare attività come il recupero di account da parte di altri giocatori“, scrive Bungie sulle FAQ relative alla nuova feature.

Oltre alla data di uscita dell’attesa funzionalità specificata poco sopra, Bungie ha anche fornito alcuni nuovi dettagli sulla versione per PC dell’opera. Come precedentemente annunciato insieme a Shadowkeep, Destiny 2 si sta spostando da Battle.net di Activision a Steam, cosa che accadrà in concomitanza con l’uscita della nuova espansione. Proprio per questo, insieme al posticipo della data di uscita dell’espansione, anche il trasferimento su Steam del gioco è stato rimandato al 1° ottobre. A partire dal 20 agosto tuttavia, gli utenti PC potranno iniziare a collegare i loro account tra Battle.net e Steam per facilitarne la transizione.

Ricordiamo che la nuova data di uscita di Destiny 2 Shadowkeep è fissata per il 1° ottobre su PC, Play Station 4 e Xbox One.