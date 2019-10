Destiny 2: Bungie ha disabilitato un oggetto esotico a causa di un exploit

Un oggetto esotico, reo di essere causa di un particolare exploit, è stato recentemente disabilitato da Bungie all'interno di Destiny 2.

In Destiny 2 negli scorsi giorni è stato scoperto un particolare exploit che permetteva, tramite l’utilizzo di un particolare oggetto esotico ed una granata, di ricaricare in pochi secondi la super abilità del proprio personaggio senza uccidere neanche un singolo avversario.

L’arma incriminata, il fucile ad impulsi Telesto, è stato per tutta risposta rimosso dal titolo a tempo record da parte di Bungie e, ad oggi, non si sa ancora purtroppo quando tale oggetto farà il suo ritorno all’interno di Destiny 2.

L’exploit prevedeva infatti un uso particolare di tale arma: i proiettili del Telesto, non esplodendo subito all’impatto, venivano distrutti dai giocatori successivamente con una granata. Il titolo erroneamente contava ogni parte del colpo del fucile ad impulsi come un nemico e, di conseguenza, tramite tale modus operandi era possibile caricare a tempo record la propria super abilità.

Tale exploit, prima dell’intervento di Bungie, funzionava sia nella modalità PvP che in quella PvE e dava ovviamente un vantaggio a dir poco abnorme a chi ne faceva uso.

Come precedentemente accennato, una volta resasi conto di tale problematica, Bungie ha temporaneamente disabilitato il fucile ad impulsi in questione nel gioco e ha comunicato tale decisione sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Nessuna notizia è stata però rilasciata riguardo le tempistiche per il ripristino di tale arma che, quindi, è ad oggi assente da Destiny 2 a tempo indeterminato.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi ha fatto bene Bungie a rimuovere l’oggetto in questione o poteva agire diversamente? Avete già giocato a Destiny 2 o state ancora cercando il motivo giusto per immergervi in questo titolo? Fateci sapere le vostre opinioni direttamente nei commenti!