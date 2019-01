Destiny 2: in arrivo cambiamenti al matchmaking

Destiny 2 è stato recentemente al centro della scena insieme al proprio sviluppatore, Bungie, dopo l’annuncio della separazione tra la casa madre di Halo e Activision. Ora, però, torniamo a parlare del gioco e di ciò che ci aspetta nel futuro a breve termine. Tramite il blog ufficiale, Bungie ha rivelato che ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda il matchmaking delle playlist.

Nello specifico, i giocatori potranno trovare avversari vicini al proprio livello di “Gloria”, ovvero il valore che indica il rango all’interno delle playlist Competitive. Fin’ora, infatti, questo valore non aveva una vera e propria utilità all’interno del matchmaking: fortunatamente la cosa sta per cambiare.

Bungie scrive, in traduzione: “Per quanto possano verificarsi ancora dei match non bilanciati, crediamo che questo cambiamento ne ridurrà il numero in modo significativo. I giocatori potrebbero imbattersi in tempi di matchmaking più lunghi poiché vogliamo assicurarci che il rango Gloria combaci, prima di iniziare a cercare. Vi ringraziamo molto per il vostro feedback e vi preghiamo di continuare. Siamo sempre al lavoro per migliorare il gioco e le vostre parole aiutano a darci la giusta direzione.”

I cambiamenti dovrebbero essere attivi a partire dalla giornata di domani, 15 gennaio 2019. Diteci, durante le vostre partite avete spesso sperimentato dei matchmaking non equilibrati? Oppure vi ritenevate soddisfatti dei risultati?