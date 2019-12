Destiny 2: la nuova stagione verrà presentata domani

L’attuale ottava stagione di Destiny 2, denominata Season of the Undying, sta per giungere al termine il prossimo 10 dicembre. Bungie non sembra voler perdere tempo e fa sapere ai propri utenti tramite un post su Twitter che domani verrà annunciata la nona stagione dell’FPS fantascientifico.

La nuova stagione prende il nome di Season of Dawn e promette di riempire i giocatori con nuove attività e nuovi oggetti sbloccabili. Il velo di mistero su cosa saranno effettivamente queste novità introdotte permane al momento, ma non ci resta che aspettare la giornata di domani, quando alle ore 19:00 verrà annunciato il tutto sui canali ufficiali Twitch e YouTube di Destiny.

Dawn is almost upon us. Join us for the reveal of a new season. pic.twitter.com/elnH6NGoGa — Bungie (@Bungie) November 27, 2019

L’annuncio di una nuova stagione non può fare altro che far fermentare la curiosità e l’interesse da parte degli appassionati del titolo Bungie, che si sono sempre fatti sentire calorosamente durante tutto l’arco vitale del gioco. Ora per conoscere il futuro che attenderà i fan di Destiny 2 servirà solamente attendere qualche ora, e la Season of Dawn verrà presentata a tutto il mondo.

Vi ricordiamo che Destiny 2 non è più disponibile solamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma anche su Google Stadia nella versione Collection, comprendente di tutte le espansioni, e su Steam in versione free-to-play. Cosa vi aspettate dalla nona stagione di Destiny 2? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.