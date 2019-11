Destiny 2: i server sono tornati finalmente online

Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri sia Destiny che Destiny 2 sono rimasti inutilizzabili per diverse ore su tutte le varie piattaforme in cui i titoli sono disponibili, causando diversi disservizi ai giocatori dei lavori di Bungie. Dopo una lunga attesa la situazione sembra però essersi finalmente risolta e la celebre software house ha comunicato sui propri profili Twitter ufficiali di aver fatto tornare online i server dei due giochi.

Allo stato attuale, per la gioa di moltissimi giocatori, i due titoli sono infatti finalmente di nuovo operativi, funzionalità di clan comprese. Ci sono quindi volute circa 14 ore a Bungie, dalle 16:00 di ieri 22 novembre fino alle 6:30 di questa mattina, per risolvere tale problematica che, ad oggi, non è ancora ben chiaro da cosa è stata causata.

At this time, Destiny 2 services are back online. Players can now log in normally on all platforms and we expect no further service interruptions.

Players who observe issues should report to the Help forum: https://t.co/9lcpiG3pif

— Bungie Help (@BungieHelp) November 23, 2019