Destiny 2 Shadowkeep: mostrato alla Gamescom 2019 un trailer sulla Stagione dell’Intramontabile

Durante la Gamescom 2019 attualmente in corso c'è stato spazio anche per Destiny 2, che si è mostrato in un nuovo interessantissimo trailer.

Serata di grandissimi annunci quella tenutasi stasera alla Gamescom 2019. Tra sorprese e novità varie all'Opening Night Live c'è stato però spazio anche per qualche solida realtà e per qualche titolo che ci accompagna oramai già da diverso tempo. Stiamo parlando infatti di Destiny 2, che è tornato a mostrarsi con un trailer dedicato alla nuova stagione dell'opera di Bungie. La cosiddetta Stagione dell'Intramontabile è infatti l'oggetto del bellissimo trailer che potete trovare di seguito. In tale filmato i grandi protagonisti sono inoltee, come potrete vedere, i Vex, creature che ci troveremo presto ad affrontare in Destiny 2 Shadowkeep. La Stagione dell'Intramontabile di Destiny 2 inizierà il prossimo 1 ottobre 2019 e farà parte dell'espansione conosciuta in italiano con il nome Ombre dal Profondo. Il filmato ci ricorda infine che, come di consueto, anche tale DLC è prenotabile fin da ora con largo anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale. Che ne pensate di questa notizia, vi piace il nuovo trailer orchestrato da Bungie? La Stagione dell'Intramontabile ha catturato il vostro personale interesse o secondo voi Destiny 2 è già in fase calante? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti! La Stagione dell'Insormontabile vi intriga particolarmente? Potete acquistare ora il celebre titolo di Bungie per prepararvi a tale evento!