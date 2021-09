Destiny: il compositore originale è in grossi guai

Non tira una buona aria per il compositore originale di Destiny, il quale, a quanto pare, sarebbe finito in grossi guai proprio di recente. A rivelare quanto accaduto è stata la redazione di Eurogames, ma andiamo un po’ più nello specifico.

Il compositore Marty O’Donnell è stato portato davanti alla corte per aver utilizzato degli asset di Destiny e ora deve a Bungie decine di migliaia di dollari. Il tutto è cominciato nel mese di aprile, quando il compositore del celebre FPS a servizi ha cominciato a caricare sul proprio canale YouTube, e non solo, tutta una serie di video dedicati proprio a Destiny.

Questo materiale caricato da O’Donnell non includerebbe solo le tracce della raccolta Music of the Spheres, ma anche tutte le versioni e variazioni delle tracce, ovvero tutto il materiale coinvolto in qualche modo nella creazione della suddetta raccolta e di Destiny stesso.

Dopo tutto ciò O’Donnel ha dichiarato su Twitter che avrebbe abbandonato per sempre l’industria videoludica, anche se pochi giorni dopo annunciò di stare iniziando una collaborazione con Highwire Games, autori di Golem per PSVR e del tanto discusso Six Days in Fallujah.