Project Magnum: frenetico action per PS5 e PC che mischia Final Fantasy e Destiny

Sta arrivando un nuovo looter shooter per PC, PS4 e PS5 dal nome Project Mangum, un action frenetico immerso in un’ambientazione sci-fi che in molti stanno comparando a un misto tra Final Fantasy e Destiny, ma anche un po’ Gears of War e perfino Monster Hunter Rise.

Ad annunciare il gioco è stato lo sviluppatore sudcoreano Nat Games. Il trailer, visibile sui canali social di Sony e nel video posto in basso a questo articolo, mostra scene frenetiche spacca-mascella e ambientazioni decadenti. Tutto l’insieme fa pensare questo action RPG possa ritagliarsi uno spazio interessante nella next-gen. Il nome “Project Magnum” è ancora un titolo provvisorio, il che probabilmente vorrà dire che ci vorrà ancora tanto tempo prima che questo gioco possa vedere la luce in via definitiva.

Non abbiamo ancora elementi di trama rivelati, ma dal video visibile in basso emerge un dettaglio che sicuramente ci fa fare tantissime domande: cos’è quell’enorme oggetto sferico che si schianta contro il terreno di gioco? Questa sfera fluttuante sembra quasi un elemento proveniente da Destiny. Le ambientazioni visibili in gioco passano da città distrutte ad antiche rovine, il tutto con grossi bestioni alieni che sembrano voler distruggere il giocatore (ed eventualmente l’intera razza umana, immaginiamo). Project Magnum ha una visuale in terza persona dietro le spalle dell’avatar del giocatore, un po’ alla Gears of War, mentre tra le abilità utilizzabili c’è un rampino simile agli insetti-filo di Monster Hunter Rise. I personaggi invece sembrano tratti da un qualsiasi Final Fantasy, così come alcuni edifici delle ambientazioni viste nel trailer.

Riportiamo la descrizione di gioco tradotta dal canale YouTube di PlayStation: “PROJECT MAGNUM è un gioco per PC e console che combina il gioco RPG con il combattimento in terza persona. Presenta una bella grafica e personaggi attraenti e unici basati su una visione del mondo in stile fantascientifico Player vs. Environment (PvE). Fornisce anche battaglie emozionanti utilizzando varie abilità, azioni e armi, così come il divertimento di battaglie sparatutto PvE di alta qualità che hanno come obiettivo enormi boss.” Non sono ancora note date di uscita, ma speriamo ci sia qualche dettaglio in più durante il PlayStation Showcase di settembre appena annunciato.