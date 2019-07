Detroit Become Human: ecco perché viene rigiocato più volte

Ecco perché Detroit Become Human, viene rigiocato più volte dal pubblico secondo il leader di Quantic Dreams: David Cage.

L’ultima fatica di casa Quantic Dreams, Detroit Become Human, ha raccolto un buon successo commerciale per la compagnia di sviluppo essendo stato accolto positivamente da critica e pubblico.

Nel corso di una discussione avvenuta durante la nuova edizione di Gamelab, David Cage, leader di Quantic Dreams, è tornato a parlare del gioco: “Ciò che trovo interessante di Detroit è che siamo riusciti a far rigiocare le persone, in modo che potessero vedere tutte le diverse ramificazioni, cosa abbastanza rara in un gioco narrativo. Lo abbiamo raggiunto perché abbiamo mostrato tutte le strade e le varianti della storia“.

Detroit: Become Human (2018)

Secondo Cage, almeno il 30% di chi ha giocato al titolo lo ha rigiocato: ciò è stato causato dal fatto che il gioco mostra tutti i possibili sentieri narrativi, con dei pratici diagrammi, alla fine di ogni episodio, invogliando quindi il giocatore a scoprire cosa sarebbe successo se avesse fatto scelte differenti.

Anche Heavy Rain e Beyond offrivano diversi esiti finali a seconda delle scelte compiute dal giocatore, tuttavia, in pochissimi si sono lanciati in un secondo o terzo playthrough. L’impresa è invece riuscita in Detroit.

Detroit: Become Human (2018)

In Detroit Become Human vestiamo i panni di tre differenti androidi: Connor, costruito come unità di supporto per le forze di Polizia; Kara, realizzata a scopo domestico, e Markus, androide alle prese con un vecchio artista non più in grado di badare a se stesso. Ognuno di questi darà il via a tre diversi percorsi narrativi che si uniranno in un finale dall’altissimo carattere emotivo.

Ricordiamo che Detroit Become Human è attualmente disponibile su PlayStation 4 e sarà pubblicato anche su PC nel corso dell’autunno. Fa parte attualmente della line-up di giochi gratis di Luglio con PlayStation Plus.

Voi cosa ne pensate? Siete tra quelli che lo continuano a rigiocare per scoprire tutte le sfaccettature del titolo o lo avete già accantonato sulla libreria?