Devil May Cry 3 Special Edition arriva su Nintendo Switch

Sicuramente l’attuale generazione di console, così come la precedente, è stata l’occasione perfetta per numerosi sviluppatori per celebrare titoli del passato realizzando dei porting in alta definizione di titoli usciti in precedenza, così come remake di altri titoli appartenenti al passato.

È il caso ad esempio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, uscito ormai due anni fa sulle principali piattaforme, così come il più recente Spyro Reignited Trilogy e Medievil, uscito lo scorso mese ovviamente in esclusiva per PlayStation 4.

Allo stesso modo, nel corso della giornata di oggi Capcom ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Devil May Cry 3 Special Edition su Nintendo Switch. Il titolo, in particolare, sarà disponibile a partire dal prossimo 20 febbraio, in digital delivery sul Nintendo eShop, al prezzo di 19.99 Euro. Ricordiamo, tra le altre cose, che sul Nintendo eShop sono ormai disponibili da qualche mese l’originale Devil May Cry e Devil May Cry 2, al prezzo di 19.99 Euro ciascuno.

Ricordiamo che Devil May Cry 3 rappresenta probabilmente il miglior capitolo della serie, apportando diverse novità rispetto ai suoi predecessori, quali la possibilità di alternare le armi durante le fasi di combattimento aeree e tanto altro, oltre a tanti contenuti bonus garantiti da questa nuova Special Edition. E voi, avete già giocato a quest’incredibile serie action della generazione 128 bit? Lo acquisterete nuovamente per giocarlo in alta definizione su Nintendo Switch? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!