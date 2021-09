Diablo 2 Resurrected: i requisiti di sistema sono incredibilmente bassi

L’arrivo di Diablo 2 Resurrected è ben atteso dai maggiori fan della saga, che hanno gioito alla notizia del suo annuncio. Il gioco in questione è un remake dello stesso capitolo rilasciato ben 21 anni fa, nell’ormai lontano 2000, titolo che ancora oggi fa parlare di sé nonostante la sua vecchia età. Ebbene, oggi abbiamo finalmente altre notizie riguardo la versione Resurrected, più nello specifico per quanto riguarda i requisiti di sistema dello stesso.

Blizzard ha infatti da poco annunciato i requisiti necessari per poter avviare il gioco sul proprio sistema, e c’è da dire che siamo rimasti abbastanza sorpresi. Questi, infatti, sono molto più bassi di quanto ci fossimo aspettati, nonostante si tratti di un remake completo del titolo, incluso quindi di nuovi modelli 3D, ambientazioni migliorate e animazioni rinnovate. Dobbiamo anche considerare, però, che effettivamente non si tratta di una versione remaster dell’opera, il che potrebbe spiegare almeno in parte i requisiti tanto abbordabili, che vi lasciamo qui di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core I3-3250 oppure AMD FX-4350

Scheda grafica: Nvidia GTX 660 oppure AMD Radeon HD 7850

Memoria (RAM): 8 GB

Memoria su disco: 30 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core I5-9600K oppure AMD Ryzen 5 2600

Scheda grafica: Nvidia GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria (RAM): 16 GB

Memoria su disco: 30 GB

Com’è possibile vedere, quasi ogni scheda grafica e processore rilasciati nell’ultimo decennio sono in grado di far girare Diablo 2. Questa si rivela un’ottima notizia per tutti i videogiocatori che non possiedono un computer all’avanguardia per i giochi moderni, e farà sicuramente in modo che più utenti si possano avvicinare a quest’opera, magari recuperando poi anche l’intera saga. Vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected farà il suo debutto il 23 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.