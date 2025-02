Diablo 4, ecco quando uscirà la seconda espansione (potreste rimanerci male)

Durante la conferenza di networking sui videogiochi DICE, Rod Fergusson, il General Manager di Diablo 4, ha annunciato che la seconda espansione del gioco sarà rilasciata nel 2026. Questa notizia, non ancora diffusa attraverso i canali ufficiali di Blizzard, è stata rivelata dal giornalista Jason Schreier su BlueSky.

L'annuncio sorprende molti fan di Diablo 4, che avevano ipotizzato un calendario di rilascio annuale per le espansioni successive al debutto del gioco previsto a giugno 2024. La prima espansione, Vessel of Hatred, è stata presentata a BlizzCon 2023 e lanciata nell'ottobre dello stesso anno. Tuttavia, nonostante il focus sull'avvincente Mephisto, molti giocatori hanno ritenuto che la campagna narrativa fosse troppo breve e che terminasse bruscamente, proprio quando la trama sembrava guadagnare slancio.

L'attesa prolungata per la seconda espansione potrebbe anche ampliare le aspettative di chi desidera vedere introdotte nuove classi, come quella del paladino con spada e scudo. Da una prospettiva diversa, però, il ritardo previsto per la seconda espansione potrebbe essere positivo: comunicazioni precedenti da Blizzard avevano sollecitato aspettative di grandi aggiornamenti di contenuto annuali, ma Vessel of Hatred ha ricevuto critiche post-lancio, specialmente riguardo al suo prezzo base di 40 dollari, dato che molti fan si aspettavano di più dalla campagna (il prezzo, però, includeva l'aggiunta di una nuova regione di mappa e l'introduzione della classe Spiritborn).

Blizzard ha in programma piani più ambiziosi per Mephisto, che potrebbero includere il suo controverso combattimento come Tortured Boss. Una timeline estesa per la prossima espansione suggerisce, dunque, che l'azienda potrebbe puntare a fornire un'esperienza più sostanziale, potenzialmente in grado di soddisfare meglio le aspettative dei fan e di offrire un'esperienza complessivamente migliore, rendendo l'attesa più gratificante e i soldi meglio investiti. Insomma, rimaniamo ottimisti.

La saga di Diablo ha affascinato i giocatori fin dal suo debutto nel 1996, diventando uno dei pilastri fondanti del genere action RPG. Originariamente sviluppato da Blizzard North, il gioco ha introdotto una formula di gioco rivoluzionaria che combinava una narrazione cupa e coinvolgente con uno stile grafico caratteristico e un gameplay ricco di azione.

Uno dei tratti distintivi di Diablo è la sua ambientazione oscura e la profonda lore che ha coinvolto gli utenti in missioni epiche alla scoperta di terribili segreti e potenti nemici. Ogni capitolo di questa serie ha espanso l'universo di gioco, aggiungendo nuovi personaggi, storie e modalità di gioco che hanno continuato a entusiasmare la sua vasta base di fan. Come sempre, sarà interessante vedere come la saga continuerà a evolversi e a tenere incollati gli appassionati alle loro console e PC.