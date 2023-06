Diablo IV è ufficialmente sul mercato per tutti e sono bastati solo quattro giorni dalla release per renderlo un successo senza pari. Blizzard ha annunciato che il gioco ha registrato il miglior lancio nella storia dell’azienda, battendo tutti i record di vendita e accumulando un tempo di gioco combinato di quasi 100 milioni di ore.

Il comunicato stampa afferma che Diablo IV è diventato il gioco venduto più velocemente di Blizzard in meno di 24 ore. Inoltre, ha superato tutti i record di pre-ordini, sia per le console che per i PC. Nei soli “quattro giorni di accesso anticipato”, i giocatori che avevano pre-ordinato il gioco hanno accumulato oltre 93 milioni di ore di gioco (equivalenti a 10.000 anni).

“Questo è un momento atteso da anni dal team di Diablo IV”, ha dichiarato Rod Fergusson, Direttore Generale di Diablo. “Siamo estremamente orgogliosi di offrire ai giocatori la storia più avvincente mai raccontata in un gioco di Diablo”.

Lo sviluppatore ha effettivamente promesso di offrire contenuti trimestrali, tra cui nuove trame e cosmetici. Oltre a questo, è arrivata la conferma dello sviluppo di ben due espansioni che andranno a migliorare l’esperienza e renderla sempre più grande.

Cosa ne pensate? Credete che Blizzard abbia trovato il successore spirituale del suo World of Warcraft?