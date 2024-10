Diablo 4 Vessel of Hatred: il review bombing sta superando vette esagerate

L'espansione Diablo 4: Vessel of Hatred è stata rilasciata su Steam con alcune ore di ritardo a causa di problemi tecnici, scatenando un'ondata di recensioni negative da parte degli utenti. Nonostante il lancio problematico, l'espansione sembra offrire contenuti di qualità per i fan della saga Blizzard.

Il ritardo ha causato un immediato "review bombing" sulla piattaforma Valve, portando a una valutazione "per lo più negativa". Questo fenomeno che ormai sta diventando decisamente esagerato, mette in luce le criticità dei sistemi di valutazione dei giochi su Steam, spesso utilizzati in modo improprio dagli utenti in situazioni simili.

Adam Fletcher auspica che un lancio così problematico non si verifichi mai più.

Nonostante l'avvio difficoltoso, Vessel of Hatred sembra offrire contenuti di qualità. L'espansione introduce la nuova classe dello Spiritista, la regione inedita di Nahantu e una campagna davvero ben fatta.

Non solo, l'espansione arricchisce l'esperienza di gioco con nuovi oggetti per l'equipaggiamento, nemici inediti e livelli di difficoltà più elevati.