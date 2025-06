Il mondo del gaming portatile sta per essere rivoluzionato dall'arrivo di due nuove console ibride che promettono di ridefinire l'esperienza di gioco mobile. Microsoft, infatti, ha svelato durante l'Xbox Games Showcase dell'8 giugno 2025 una partnership strategica con ASUS che darà vita ai dispositivi ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, entrambi programmati per il lancio durante le festività natalizie del 2025.

L'annuncio però, è stato accompagnato da una sorpresa che i giocatori attendevano da anni: ovvero la data di uscita di Hollow Knight: Silksong... anche se Team Cherry sembra provarci gusto a lasciare i giocatori sulle spine.

Il sequel standalone che ha tenuto i fan con il fiato sospeso per anni, originariamente concepito come DLC per l'acclamato Hollow Knight del 2017 e poi evolutosi in un titolo a se stante finalmente vedrà la luce anche se per quanto ora si conosca una finestra temporale, non abbiamo ancora una data precisa.

Il nuovo trailer mostrato durante l'evento, infatti, ha confermato che Silksong sarà disponibile su Game Pass dal day one garantendone l'accesso immediato agli abbonati del servizio Microsoft e che il gioco sarà disponibile al lancio delle due nuove console portatili nate dalla collaborazione fra Asus e Microsfot.

Quindi, a conti fatti, ora sappiamo che Hollow Knight (che vi ricordiamo sarà disponibile anche su altre piattaforme) arriverà prima delle festività natalizie del 2025, anche se non è ancora chiaro quando esattamente. A questo punto propendiamo per novembre, una o due settimane prima del giorno del ringraziamento, visot che da sempre è il momento migliore per lanciare nuovi prodotti e sfruttare il periodo delle festività per fare più incassi possibili.