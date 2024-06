Diablo 4: potrebbero arrivare importanti novità nella Stagione 5

Blizzard Entertainment ha annunciato imminenti aggiornamenti per Diablo 4 , tra cui il rilascio della Patch 1.4.3 già previsto per domani, venerdì 14 giugno. Questa patch porterà un aggiornamento di metà stagione, anticipato da una comunicazione del direttore della community, Adam Fletcher, meglio conosciuto come PezRadar.

Inoltre, è stata confermata la data di avvio del Public Test Realm (PTR) per la Stagione 5, che inizierà il 6 agosto. Il PTR è uno strumento che non viene utilizzato di routine e viene impiegato principalmente quando ci sono significative nuove funzionalità da testare. A tal proposito, il fatto che la Stagione 5 avrà un PTR denota l'introduzione di significative novità, che richiedono un'attenta valutazione anticipata.

La Stagione 4 di Diablo 4, attualmente in corso, è stata un'enorme successo, battendo record di partecipazione a un mese dal suo inizio.

Il 21 giugno, inoltre, si terrà un Campfire Chat dove verranno discussi i dettagli e le novità previste per il PTR della Stagione 5. La decisione di procedere con un PTR indica che la stagione imminente introdurrà cambiamenti rilevanti, probabilmente estendendo il gameplay in modi finora inesplorati.

L'aggiunta di meccaniche come il bilanciamento degli oggetti, il Tempering, il Masterworking e altre ottimizzazioni sono state introdotte nella Stagione 4 e ora fanno parte del gioco base, beneficiando sia i giocatori della Eternal Realm che quelli della Seasonal Realm. Questo significa che la Stagione 5 potrebbe essere la prima a proporre contenuti stagionali veri e propri, allineandosi con gli aggiornamenti che continueranno a migliorare l'esperienza complessiva.

Oltre alle novità inerenti la Patch 1.4.3 e il PTR della Stagione 5, gli appassionati di Diablo possono aspettarsi ulteriori approfondimenti sulle nuove classi e sulle espansioni future. Il 18 luglio, infatti, ci sarà un approfondimento dettagliato sulla classe Spiritborn e sull'espansione Vessel of Hatred.

Diablo 4 continua quindi a espandersi, garantendo ai suoi giocatori un flusso costante di aggiornamenti e migliorie che promettono di mantenere alto l'interesse e l'entusiasmo della community.