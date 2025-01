Un bug su Diablo 4 permette di fare danni infiniti

C'è un giocatore di Diablo 4 che ha completato il pit 150 in soli due minuti con lo spiritista, la nuova classe introdotta nel DLC Vessel of Hatred: qualcosa di impensabile, considerando che la classe non è assolutamente tra le più forti del gioco e che, fino a ieri, impiegava nove minuti per il pit 120. Com'è possibile? Semplice, tutto merito (o colpa) di un bug.

Il problema è legato a Decay Augmentation, uno dei poteri legato alle stregonerie, introdotte nell'ultima stagione. Dovrebbe aggiungere un attacco bonus in base all'abilità utilizzata, ma a causa del bug i danni vengono aumentati esponenzialmente, al punto da "rompere" il gioco e mostrare, con alcune classi come lo spiritista, numeri negativi.

Inutile dire che l'impatto sul gameplay è enorme, come testimonia il video che vi abbiamo citato in apertura. Come se non bastasse, il bug è abbastanza semplice da replicare: non basta avere Decay Augmentation, ma costruire la build che serve per ottenere questo risultato non è complesso.

Un portavoce di Blizzard ha dichiarato a Polygon che il bug è considerato "ad alta priorità" e che il team di sviluppo ci sta lavorando. Poche ore dopo la scoperta del bug, sono già moltissimi i giocatori che hanno modificato i loro personaggi per sfruttarlo; per alcuni potrebbe non essere la scelta migliore, dal momento che viene a mancare la sfida offerta dai pit di livello più alto e che una volta risolto il bug il personaggio smetterà di essere efficace, ma per altri è meglio sfruttare la cosa finché dura... Sempre che non si rischi di essere bannati.

Mekuna, streamer di Twitch e uno dei migliori giocatori di Diablo 4 al mondo, ha commentato: "Qualsiasi build che banalizza i contenuti più difficili del gioco dovrebbe essere nerfata secondo me, ma dal momento che altre classi come il Necromancer possono già farlo [senza il bug], sembra ingiusto nerfarlo ora".