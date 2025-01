In Diablo 4 arrivano gli uccelli (e molto altro) con la Stagione 7

La settima stagione di Diablo 4, denominata "Stagione della Stregoneria", introduce numerose novità tra cui nuove abilità da strega e un... insolito animale da compagnia. Il lancio è previsto per il 21 gennaio alle 20:00 italiane.

Tra le principali aggiunte spicca Dorian, un corvo che funge da animale da compagnia non combattente. A differenza dei classici gatti o cani, Dorian si presenta come un uccello dall'aspetto trasandato, simile ai piccioni di città e, come gli altri animali del gioco, potrà raccogliere materiali e valute al posto del giocatore.

Per sbloccare Dorian sarà necessario completare l'intero percorso stagionale con un nuovo personaggio creato appositamente. Questo comporterà il raggiungimento di vari obiettivi in cambio di "Favori Cupi", la nuova valuta della stagione.

L'elemento centrale della nuova stagione sono i poteri da strega. Vengono introdotte 25 nuove abilità, tra cui "Servitore Rana Velenosa", "Servitori Pipistrello di Fuoco" e il suggestivo "Piranhado". Questi richiamano lo stile del Witch Doctor di Diablo 3, quasi reintroducendo temporaneamente quella classe nel nuovo capitolo.

L'aggiornamento porta anche un armadio per salvare e scambiare build dei personaggi, funzionalità già nota ai giocatori di Diablo 3. Viene inoltre introdotto un nuovo tipo di nemico chiamato "headrotten".

Queste novità mirano a rinfrescare ancora una volta l'esperienza di gioco, offrendo ai giocatori nuove strategie e sfide da affrontare nell'universo di Diablo 4. D'altronde la stregoneria, tema centrale della settima stagione, ha sempre avuto un ruolo importante nell'universo di Diablo. Fin dal primo capitolo, i giocatori hanno potuto utilizzare potenti incantesimi e magie oscure per sconfiggere le orde demoniache. La figura della strega, in particolare, è stata rappresentata in vari modi nel corso della serie.

Una curiosità interessante riguarda l'evoluzione degli animali da compagnia nei giochi Diablo: mentre nei primi capitoli erano assenti, in Diablo 3 sono stati introdotti come elementi puramente estetici. Con Diablo 4, questi compagni assumono un ruolo più attivo, aiutando il giocatore nella raccolta di oggetti.