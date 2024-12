Diablo 4, potete provare gratis il gioco (compreso lo Spiritista) fino a gennaio

Blizzard ha lanciato una prova gratuita estesa di Diablo 4 fino al 3 gennaio 2025. La versione trial, disponibile su PC, PlayStation e Xbox, include anche la nuova classe Spiritista dall'espansione Vessel of Hatred.

Questa iniziativa offre ai giocatori l'opportunità di esplorare approfonditamente il gioco durante le festività di fine anno. La prova gratuita coincide con una promozione che offre uno sconto del 40% su tutte le piattaforme, rendendo più accessibile l'acquisto della versione completa.

La possibilità di trasferire i progressi dal trial alla versione completa rappresenta un incentivo significativo per i giocatori. Questo permette di continuare l'avventura senza perdere il tempo investito durante la prova gratuita.

Nonostante la concorrenza di titoli come Path of Exile 2, Diablo 4 sta riuscendo a mantenere un forte appeal per il pubblico mainstream. Questa promozione arriva in un momento strategico per rilanciare il titolo Blizzard e potenzialmente aumentare la sua base di giocatori, soprattutto dopo il lancio del competitor.

Per chi non conoscesse il gioco, Diablo 4 è il quarto capitolo della celebre serie di giochi di ruolo d'azione sviluppata da Blizzard Entertainment. Uscito nel 2023, combina gli elementi distintivi del franchise con alcune novità. Ambientato in un mondo oscuro e gotico chiamato Sanctuarium, il gioco si concentra sulla lotta contro le forze demoniache guidate da Lilith, la figlia di Mephisto.

Chissà, magari il test di una prova gratuita estesa e uno sconto significativo potrebbe attrarre sia i fan della serie che i nuovi giocatori, consolidando ulteriormente la posizione di Diablo 4 nel panorama degli action RPG in un periodo dove il genere sta ritornando fortemente in auge.

Dal nostro canto non possiamo che consigliarvi di provarlo. Al netto di alcune criticità, Diablo 4 è davvero un prodotto di altissimo livello, in grado di accontentare sia i puristi che i casual gamer.