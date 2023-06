La mappa di Diablo 4 è a dir poco enorme: formata da cinque regioni differenti, è ricolma di tantissime città e dungeon, oltre ad attività secondarie come gli Altari di Lilith, utilissimi per ottenere punti esperienza aggiuntivi, side quest e boss. Trovare tutto semplicemente viaggiando, dunque, è a dir poco impossibile, motivo per cui in questa guida vi illustreremo come utilizzare la comodissima Mappa Interattiva.

Sul sito D4Builds.gg, infatti, è presente una mappa interattiva realizzata a opera d’arta, completa di tutti i punti di interesse dell’enorme mondo di gioco di Diablo 4. Potrete trovare: punti di viaggio rapido, dungeon, Altari di Lilith, Fortezze, missioni secondarie, chest misteriose e boss del mondo.

La comodità della mappa è che potete comodamente segnare i punti che avete trovato semplicemente cliccandovi sopra, così da tenere traccia dei progressi compiuti. Inoltre, potete decidere di filtrare solamente una regione o un elemento, in modo da scovare più facilmente ciò che cercate.

Infine, potete filtrare la ricerca anche in base alla vostra classe, dato che per ognuna ci sono venti dungeon dedicati.

Ora che avete scoperto l’esistenza della mappa interattiva di Diablo 4 potete lanciarvi all’esplorazione. Prima di lasciarvi all’avventura, però, vi invitiamo a leggere la nostra Guida Completa sul gioco, dove troverete tantissimi consigli e trucchi utili per affrontare al meglio la partita.