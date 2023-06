Il Negromante è una delle classi più affascinanti in Diablo 4, dato che consente di evocare scheletri e cupi mietitori a partire proprio dai nemici che si hanno ucciso, oltre che sfruttare il sangue in svariati modi. Insomma, è la scelta perfetta per tutti coloro che hanno un’anima un po’ macabra (come la sottoscritta).

Di seguito vi proporremo una build con cui progredire il vostro Negromante su Diablo 4, così da scegliere man mano le abilità migliori per diventare il più forti possibili e arrivare a qualsiasi scontro preparati. In particolare, ci concentreremo sull’abilità Scarica di Sangue, oltre, ovviamente a sfruttare i nostri servitori.

Migliori Abilità del Negromante

ABILITÀ OFFENSIVE

Emorragia: questa sarà la vostra abilità base come Negromanti, dato che vi consentirà, soprattutto se aumentata di livello, di infliggere una quantità ingente di danni. L’unico aspetto negativo di questa abilità è che è a corto raggio, ma la compenseremo con Scarica di Sangue (vedi sotto).

Scarica di Sangue: sarà la vostra principale fonte di danni e, come vedremo in seguito, si connetterà perfettamente con il resto della vostra build, amplificando ancor di più la vostra potenza e ottenendo bonus aggiuntivi. Inoltre, dopo averla aumentata di livello a Paranormale diventerà un’ottima fonte di Sopraffazione.

ABILITÀ DIFENSIVE

Nebbia di Sangue: questa è l’abilità difensiva per eccellenza del Negromante. Non solo diventate immuni ai colpi nemici per un massimo di 3 secondi quando è attiva, ma può anche infliggere danni rapidamente e curarvi leggermente. Inoltre, dato che Scarica di Sangue produrrà frequentemente Sopraffazione nei nemici, si ridurrà notevolmente il tempo di ricarica di Nebbia di Sangue, permettendovi di usarla più spesso.

Vergine di Ferro: nonostante questa abilità non offre al suo stadio iniziale, se non essere una maledizione gratuita che genera Essenza, infliggerà comunque danni extra se i nemici colpiscono voi o i vostri servitori. In seguito, però, potremo usarla per attivare l’abilità Danni Amplificati, uno dei pochi bonus di danni moltiplicativi che avremo.

Tentacoli Cadaverici: ogni volta che è presente un cadavere, l’abilità vi consentirà di raggruppare i nemici per ottenere il massimo valore da Purga di Sangue. Inoltre, gli upgrade applicano anche l’effetto di rallentamento, seguito da stordimento e vulnerabilità per un breve periodo, il che aumenterà ulteriormente la vostra capacità di infliggere danni. Insomma, è un’abilità molto versatile e che ci offre molteplici modi per aumentare il nostro danno attraverso le statistiche. Inoltre, il suo breve tempo di recupero ci consente di usarla spesso.

Armata dei Morti: questa è un’abilità davvero ottima sotto tutti gli aspetti. Infligge danni consistenti ed è in grado di potenziare ulteriormente i nostri servitori per migliorarne l’utilità. La sua funzione più importante sarà resummonare i nostri scheletri quando non abbiamo cadaveri disponibili durante un combattimento contro un boss; oltre a ciò, Armata dei Morti lascerà anche cadaveri che possiamo sfruttare per Tentacoli Cadaverici.

ABILITÀ PASSIVE

Vigore di Rathma: è semplice intuire perché questa passiva sia la più importante da avere nella build del Negromante in Diablo 4, dato che consente di avere ere un Soppraffazione garantito ogni 15 secondi, a patto di rimanere in salute. Inoltre, la vita aggiuntiva aumenterà leggermente il danno del nostro Sopraffazione.

Equilibrio Imperfetto (evoluzione di Energia Non Morta): si tratta di un aumento di danni complessivo e che potrebbe non essere una priorità per la fase finale del gioco, ragion per cui a tale livello vi consigliamo di recuperare i punti spesi per questa abilità e utilizzarli per altro.

Abbraccio della Morte: questa abilità svolge un doppio compito in questa build del Negromante, fornendoci sia danni che difese, almeno contro nemici da mischia. Aumenta, infatti, il nostro danno inflitto e diminuisce il danno che riceviamo dagli avversari ravvicinati.

Danni Amplificati: si tratta di un bonus di danni aggiuntivi.

Cura Macabra: un altro bonus di danni aggiuntivi che possiamo ottenere che si abbina estremamente bene al Vigore di Rathma.