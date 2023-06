Il Tagliagole è una di quelle classe in Diablo 4 che richiedono una grande destrezza e agilità, dato che, come intuibile dal nome, è basata sul muoversi nelle ombre e cogliere i nemici di sorpresa. In questa guida vi daremo dei consigli su come costruire una build ottimale, così da migliorare le vostre performance di gioco e diventare veramente imbattibili.

Questa guida presenta la miglior build per quanto concerne le abilità; aggiorneremo il pezzo quando si avrà un’idea più chiara anche sull’equipaggiamento migliore da utilizzare per i singoli personaggi.

Migliori abilità del Tagliagole in Diablo 4

ABILITÀ OFFENSIVE

Assalto Rinvigorente: si tratta di un’ottima abilità iniziale, dato che attaccate un nemico in mischia, infliggendo 6 danni e aumentando la rigenerazione di energia del 20% per 3 secondi. Ciò la rende ideale per le build corpo a coprpo dove può venire utilizzata velocemente e continuamente.

Raffica: questa potrebbe risultare un’abilità po’ complessa da utilizzare all’inizio, dato che bisogna mirarla con precisione. Tuttavia, una volta che ne si acquisisce dimestichezza, diventa davvero ottima. Con Raffica Potenziata, diffonderete Vulnerabilità su tutto ciò che colpisrete, mentre la versione Suprema vi cura nel processo.

ABILITÀ DIFENSIVE

Passo d’Ombra: diventate inarrestabili e vi muovete rapidamente nell’oscurità per pugnalare le vittime alla schiena. Si tratta di un ottimo cooldown, oltre a un metodo fantastico sia per spostarvi tra i nemici che per uscire da una zona affollata. Inoltre, vi consigliamo di sbloccare anche il suo upgrade, riducendone il tempo da aspettare per utilizzarla.

Manto Oscuro: vi circondate di massimo 5 ombre protettive, ottenendo della riduzione ai danni per ogni ombra attiva, che subirà gli attacchi per contro vostro e si consumerà man mano.

Infusione dell’Ombra: infondete le armi con ombre putrescenti, infettando i nemici per 6 secondi per le prime due volte in cui vengono usate abilità infondibili. I nemici infettati, una volta morti, infliggono ulteriori danni agli avversari vicini.

Clone d’Ombra: la vostra ombra copia le vostre azioni per 15 secondi, infliggendo il 60% dei vostri danni. Questa abilità è ottima non solo per fare danno extra, ma anche per essere utilizzata come metodo di fuga da un’area affollata se non potete usare Passo d’Ombra.

ABILITÀ PASSIVE

Impeto: le abilità di sgozzamento forniscono un accumulo di Impeto per 8 secondi se colpiscono un nemico stordito, frastornato o congelato, oppure un nemico alle spalle. Una volta ottenuto questo effetto, beneficerete di riduzione dei danni, rigenerazione dell’energia e velocità di movimento superiore.

Solido (e il suo upgrade Assalti Prosciuganti): 4% dei riduzioni dei danni da vicino con l’abilità base, e un ulteriore 1% della vita rigenerata quando vengono inflitti danni critici agli avversari vicini.

Opportunismo (e il suo upgrade Malizia): infliggete il 6% in più di danni contro i nemici sia in salute che feriti. Nell’upgrade, vengono aggiunti ancor più danni ai nemici vulnerabili.

Infusione Precisa: aumento delle probabilità di colpo critico delle abilità infuse.

Ombre Logoranti (upgrade di Schianto d’Ombra): generate dell’energia ogni volta che uccidete un nemico con danni d’ombra.